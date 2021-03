Fryslân op ien nei goedkeapste provinsje om hûs te keapjen

Yn Fryslân is de wearde fan in hûs yn trochsneed 260.000 euro. De provinsje is dêrmei de op ien nei goedkeapste wat wenningwearden oangiet. It lanlik trochsneed komt del op 326.000 euro de wenning. De foardielichste Fryske wenten binne te finen yn de wyk Heechterp & Skieringen yn de gemeente Ljouwert. Dat en mear docht bliken út in analyze fan Independer oan ’e hân fan huzeprizedata fan Jumba.

Allinnich yn Grinslân binne wenten goedkeaper

Inkeld yn Grinslân binne de trochsneed wentewearden leger as yn Fryslân. Yn dy provinsje hoecht men nammentlik ‘mar’ yn trochsneed 228.000 euro del te lizzen foar in hûs. Yn Limburch (260.500 euro), Drinte (261.000 euro) en Seelân (267.000 euro) binne huzen ek relatyf goedkeap.

Goedkeapste wiken yn gemeente Ljouwert

De fiif goedkeapste wiken fan Fryslân binne allegear yn de gemeente Ljouwert te finen. Mei in trochsneed wearde fan 128.000 euro is Heechterp & Skieringen de foardielichste wyk om in hûs te keapjen. Yn de binnenstêd fan Ljouwert (156.000 euro) en de Ljouwerter wiken Ald-East (157.000 euro), Nijlân & De Swette (163.000 euro) en Potmargesône (169.000 euro) binne de wenningwearden ek relatyf leech.

De djoerste Fryske wenten binne te finen yn Broek yn de gemeente De Fryske Marren: de trochsneed wearde fan in hûs leit dêr op 702.000 euro.

Foar de tsien goedkeapste wiken moat men 41.000 euro fertsjinje

Yndepender rekkene út wat men likernôch fertsjinje moat om in hypoteek te krijen foar de goedkeapste en djoerste wiken. Marga Lankreijer is hypoteekekspert by Independer: “Fansels is in maksimale hypoteek fan ferskate faktoaren ôfhinklik, mar derfan útgeande dat de trochsneed merkwearde yn de tsien goedkeapste wiken 186.500 euro is, moat jins jierynkommen 41.000 euro bruto wêze.”

Wolle jo yn de Apollobuert yn Amsterdam wenje, dêr’t de trochsneed wearde op ien miljoen euro leit, dan moat op jo jierôfskrift in bruto bedrach fan 179.500 stean stean.

Wolle jo de prizen yn de ferskate wiken op in kaart sjen? Sjoch dan hjir.