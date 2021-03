Fryske kennisynstellingen wurkje gear

Njoggen kennispartijen en de provinsje Fryslân sille mei-inoar oan in sterk kennisfjild oer de Fryske taal en kultuer wurkje. Noch dit jier wurdt in mienskiplike fyzje ûntwikkele op it op Fryslân oriïntearre ûndersyk en ûnderwiis. It giet om: Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Fakulteit Letteren fan de RUG mei de learstoel Fryske taal en letterkunde, Lectoraat Meartaligens en Belêzenheid fan NHL Stenden, Frysk Sosjaal Planbureau en Sintrum Frysktalige Berne-opfang. De resinte advizen fan Dingtiid wurde ek meinommen.

Deputearre Sander de Rouwe: “Ut petearen mei de Fryske kennisynstellingen en it advys fan Dingtiid oer de kennisynfrastruktuer fan it Frysk, bliek in ferlet oan mear fyzje, ferbining en gearwurking op it gebiet fan de Fryske taal en kultuer. Wy wolle dat berikke troch mei it kennisfjild gear te wurkjen en in stevich kenniskluster te foarmjen mei regionale, lanlike en sels ynternasjonale útstrieling.”

Fjouwer linen

De gearwurking giet yn earste ynstânsje om trije ynhâldlike linen en in line rjochte op de mienskiplike kennisynfrastruktuer:

Fryske Taal yn it ûnderwiis en de foarskoalske perioade (Undersyk en Oerdracht) Fryske Taal yn de maatskippij en de iepenbiere romte (Undersyk en Oerdracht) Fryske Regionale identiteit/kultuer/erfguod/skiednis/literatuer (Undersyk en Oerdracht) Fasilitearjen: gearwurkingsynfrastruktuer

Elke line hat in lûker en in wurkgroep besteande út belutsen meiwurkers fan de dielnimmende ynstellingen. Joana Duarte (lektor meartalichheid NHL Stenden), Mirjam Vellinga (Afûk), Bert Looper (Tresoar) en Sandra fan Gaalen (SFBO) sille lûker wurde. Yn totaal binne 27 wurkgroepleden belutsen fan ferskillende ynstellingen. Dêr binne akademisy, saakkundigen en studinten by.

Under lieding fan in kearnteam fan trije wurdt oersjoch holden op de mienskiplike opjefte, en stjoerd op de fjouwer opdrachten. It kearnteam, dat noch foarme wurde moat, sil bestean út in ûnôfhinklik, troch de Provinsje Fryslân beneamde foarsitter, in loko-foarsitter út it Fryske kennisfjild en in amtlik fertsjintwurdiger fan de Provinsje as sekretaris.