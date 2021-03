Frankryk stelt offisjeel eksamen foar behearsking Oksitaansk yn

Sels yn Frankryk, dat net bekend stiet om syn sterk belied foar minderheidstalen, is der gjin ûntkommen oan: sprekkers fan lytse talen en harren regionale en pleatslike oerheden wolle de eigen taal brûke kinne. Dêrtroch ûntstiet in ferlet fan minsken dy’t profesjoneel mei dy talen dwaande binne.

De Frânske steat hat no in offisjeel eksamen ynsteld dêr’t minsken harren behearsking fan it Oksiktaansk yn sjen litte kinne. Dat is de streektaal dy’t yn Súd-Frankryk praat wurdt. It Diplôme d’État bestiet al foar allegear oare talen. Ferskate kursusorganisaasjes yn Frankryk meie de eksamens ôfnimme en it diploma útrikke. Der stiet foar de feardichheden praten, ferstean, skriuwen en lêzen op oanjûn wat ien syn nivo is.