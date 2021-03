Fotowedstriid “Bisten”

Doch mei!

Op bls. 45 yn it temanûmer Winter fan DE NIJE stiet in fotowedstriid. Dy fotowedstriid giet oer bisten om’t it folgjende nûmer fan DE NIJE ek oer bisten giet. Hokker bisten fotografearre wurde, dat docht der net ta.De sjuery sjocht net allinne nei de technyske aspekten, mar ek nei orzjinele ynfalshoeken.

It is de bedoeling om de priiswinnende foto’s mei de oare foto’s yn it maaienûmer op te nimmen. (Wa’t meidocht, fynt it goed dat de foto’s nei de slutingsdatum earder of letter yn DE NIJE en/of op It Nijs.frl publisearre wurde.

No’t de maitiid kommendeweis is, binne der grif prachtige plaatsjes te meitsjen!

Meitsje in moaie foto of brûk in foto dy’t al earder makke is en doch mei. Foto’s kinne oant 1 april 2021 stjoerd wurde nei DE NIJE: denije@itnijs.nl.