Foarriedige prognoaze: VVD 35 sitten, D66 twad mei 24

De VVD hat by de Twadde Keamerferkiezingen fierwei de measte stimmen krige en komt mei 35 sitten yn de Twadde Keamer. D66 makket in flinke sprong en hellet 24 sitten. Dat docht bliken út in prognoaze fan de ferkiezingstsjinst fan it ANP, nei it tellen fan 88,5 persint fan de stimmen.

Bij1 like neffens de earste prognoaze fan ANP bûten de boat te fallen, mar neffens de lêste prognoaze hellet de partij fan Sylvana Simons ien sit. Forum voor Democratie kriget nei alle gedachten acht sitten en wurdt dêrmei grutter as GrienLinks, dat sân sitten kriget. De PVV wurdt de tredde partij mei santjin sitten. It CDA kriget fyftjin sitten yn de foarriedige prognoaze.

De opkomst by de Twadde Keamerferkiezingen fan 2021 komt neffens de lêste exitpoll fan Ipsos út op in rûzing fan 82,6 persint fan de stimberjochtigen. Dat is ferlykber mei de opkomst fan fjouwer jier lyn.

Fryslân

Yn in soad Fryske gemeenten is de VVD de grutste partij wurden by de ferkiezingen. Fan de achttjin gemeenten yn ús provinsje kriget de partij fan Mark Rutte yn tolve de measte stimmen. It CDA is yn ’e noardeasthoeke de grutste partij en D66 wint yn Ljouwert en op Skiermûntseach.

Mear as tachticht persint fan de Fryske kiezers hat in stim útbrocht foar de Twadde Keamerferkiezingen. Dat is minder as fjouwer jier lyn. De opkomst wie no 80,4%. Yn 2017 wie dat 82,5%.