FNP’er Soepboer: “Us regear is in rânestêdregear”

“Us regear is in rânestêdregear en mei de útslaggen fan de ferkiezingen fan ferline wike is it der net better op wurden.” Dat seit Aant Jelle Soepboer, gemeenteriedslid foar de FNP yn Noardeast-Fryslân. Soepboer wol dat de FNP him ek yn ‘e lanlike polityk hearre lit.



De FNP’er die syn útspraak tsjin Omrop Fryslân. Hy fertelde dat er mei allegear partijen en organisaasjes praat oer mooglikheden om oer fjouwer jier oan ‘e Twadde Keamerferkiezings mei te dwaan. Neffens him is der in partij nedich dy’t opkomt foar de belangen fan de provinsjes fier fan ‘e Rânestêd. It CDA hie earder dy funksje, mar dy tiid is neffens Soepboer foarby.