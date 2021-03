Fjouwer Fryske Keamerleden lizze eed of ûnthjit ôf yn it Frysk

De fjouwer nij keazen Fryske Twadde Keamerleden sille moarn, woansdei 31 maart, de eed of it ûnthjit ôflizze yn it Frysk. Aukje de Vries (VVD), Habtamu de Hoop (PvdA) en Romke de Jong (D66) sprekke it ûnthjit út: “Dat ferklearje en ûnthjit ik”, en Harry van der Molen (CDA) leit de eed ôf: “Sa wier helpe my God Almachtich.” Dat sa’n grut tal dat yn it Frysk docht, is by de ynstallaasje yn de Twadde Keamer net earder bard.

Op 18 maart, de deis nei de ferkiezingen, moasten de nije Keamerleden al oanjaan oft se de ynstallaasje yn it Frysk of yn it Nederlânsk dwaan woene. Aukje de Vries lei yn 2017 by har ynstallaasje de belofte noch yn it Nederlânsk ôf. Joop Atsma wie yn 1998 de earste dy’t de eed yn it Frysk útspruts. Frou Isabelle Diks fan GrienLinks die it ûnthjit fjouwer jier lyn ek yn it Frysk, mar wie de helte fan de sin dy’t se útsprekke moast, fergetten. Se moast it doe opnij dwaan. Om ien en oar goed ferrinne te litten, leit de tekst dit jier op in A4’ke klear.