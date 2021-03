Fernielings Reahel: wa hat ynformaasje?

Tiisdeitemoarn konstatearre Jan de Jong dat it fûgelringstasjon fan Reahel oan de Tsjûkemar folslein ferrinnewearre wie. Op Facebook docht er in oprop oan minsken dy’t wat witte om har te melden. Hy seit derby dat der yn de jierren njoggentich ek geregeld fernielderij en brânstifting wie.

De Jong hat de ûndersteande foto’s fan it fûgelrinplak op Facebook set. Hy skriuwt: “Tot mijn grote schrik was er een enorme ravage aangericht op de plek waar ik de vogels ring en onderzoek voor het Vogeltrekstation in Wageningen. Beide ringtafels waren kapot geslagen en her en der lagen resten.”