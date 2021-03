EMA fynt mooglik deadlike bywurking AstraZeneca-faksin “wierskynlik”

It Europeesk agintskip foar it goedkarren fan genêsmiddels EMA is ta de konklúzje kommen dat de bysluter fan it koroanafaksin fan AstraZeneca oanpast wurde moat. Der moat op komme te stean dat it liede kin ta ‘anafylaksy’.

Anafylaksy is in hommelse en earnstige oergefoelichheidsreaksje. Dy kin deadlik ôfrinne. Neffens de EMA is “in ferbân mei it faksin yn guon gefallen wierskynlik”.

De kâns is nammers net sa grut dat soks bart. Fan de fiif miljoen Europeanen dy’t it faksin fan AstraZeneca krigen hawwe, hawwe 41 in anafylaktyske reaksje meld. Om foar te kommen dat dy út de hân rint, moatte minsken nei de prip in kertier lang yn it bywêzen fan in dokter bliuwe, dat dy yngripe kin.