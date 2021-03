Eksperts sette fraachtekens by stúdzje AstraZeneca

De resultaten fan in stúdzje nei de effekten fan it koroanafaksin fan AstraZeneca binne mooglik basearre op âlde data. Dat kin laat hawwe ta in ûnfolslein byld fan de effekten fan it faksin. Dat berjochtet in ûnôfhinklike groep fan sûnenssaakkundigen fan de Data Safety Monitoring Board (DSMB) dy’t resultaten by in klinyske proef hifket.

Moandei berjochte AstraZeneca noch dat út ûndersyk bliken dien hat dat it faksin hûndert persint effektyf is yn it foarkommen fan slimme foarmen fan Covid-19 en sikehûsopnames. It soe ek foar 79 persint effektyf wêze yn it foarkommen fan besmettingen, mear as de 60 oant 70 persint dy’t earder oannommen waard. It ûndersyk waard útfierd yn opdracht fan de Amerikaanske medisynautoriteit FDA. Minsken fan alle âldens út de Feriene Steaten, Sily en Perû hawwe deroan meidien.

De soargen roppe de fraach op oft it AstraZeneca-faksin de kommende wiken yn de Feriene Steaten goedkard wurdt, lykas plend. De Europeeske tafersjochhâlder EMA oardiele ferline wike noch dat it faksin feilich en effektyf is, nei’t der meldingen ynkaam wiene oer tromboaze-eftige klachten en in tekoart oan bloedplaatsjes. Tusken tromboaze en it faksin is gjin ferbân fûn, konkludearre it EMA.