Earste ljipaai fan Fryslân fûn by Raard

It earste ljipaai fan Fryslân is sneon fûn yn de greide by Raard (Noardeast-Fryslân) troch Simon Spriensma.

Neffens tradysje sil de fynder út hannen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok de Sulveren Ljip krije foar de fynst.

Boarne: Omrop Fryslân