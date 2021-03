Earste froulike ministers Libië hieltyd bedrige

Foar it earst hat Libië in regear dêr’t froulike ministers yn sitte. Fan de 35 ministersposten wurde fiif troch froulju beset. Yn Fryske eagen is dat in bytsje, mar foar it Arabyske lân is it in grutte fernijing.

De opfallendste minister is Naila el Mangûsj, dy’t minister fan útlânske saken wurden is. Hja hat yn ‘e Feriene Steaten studearre en hat as fredesaktiviste in lange steat fan tsjinst.

Froulike politisy hawwe it net maklik yn Libië, seit Saïda al Jakûby. Hja is lid fan it komitee dat de oergong fan Libië nei in demokrasy mei taret hat. Neffens har hawwe polityk aktive froulju yn Libië alle dagen mei bedrigings te krijen. Hja seit dat froulju yn it lân net allinne de diktatuer as fijân hawwe, mar ek de wjerstân fan manlju oerwinne moatte. “Wy fiere in oarloch op twa fronten”, seit hja.

Ferskate froulju binne oanfallen. Guon hawwe dat net oerlibbe, lykas de frouljusrjochte-aktiviste Hanan al Barassy, dy’t ferline jier troch maskere manlju deasketten waard en abbekaat Salwa Bûgaigis. It froulike parlemintslid Siham Sergewa wurdt al goed in jier fermist, nei’t se út har hûs ûntfierd is.

De fiif froulike ministers binne in grutte kultuerferoaring, mar it is te min: earder hie de nije premier Abdûlhamid Dbeiba tasein dat tritich persint fan syn ministers frou wêze sa. Dat is lang net it gefal.