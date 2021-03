Yn Ljouwert dreau fan ‘e moarn in lyk yn it wetter fan ‘e Harnzerfeart, oan de Snitsertrekwei. De plysje besiket om út te finen wa’t de drinkeldeade is. Wa’t it lyk fûn hat, wol de plysje net buorkundich meitsje.

Begjin maart hat de plysje yn de Ljouwerter grêften socht om in lichem fan in man dy’t fermist waard. Doe waard neat fûn.