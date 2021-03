De stavering is wat it is!

Kollum

It is wer safier, de staveringen yn ús beide lânstalen moatte wer feroare wurde. Dat binne alteast guon fan ús fan betinken. It moat dúdliker, sadat bern yn hieltyd minder tiid hieltyd better leare te lêzen en te skriuwen. It aardige is dat yn beide talen minsken binne dy’t sokke feroaringen foarsteane. Der moat in ienfâldiger stavering komme. Dat soe it aai fan Columbus wêze, tinke de foarstanners. De pommeranten dy’t feroaringen wolle, ha lykwols gjin omtinken foar oare taalswierrichheden. Op skoalle moatte hieltyd mear talen leard wurde, wylst der troch hieltyd mear fak- en foarmingsgebieten hieltyd minder tiid foar beskikber is. Der wurde ommers net allinne yn de stavering flaters makke. Wie it mar wier! Brieven wurden hieltyd minder goed of sels hielendal net begrepen. Tekstbegryp is foar hieltyd minder minsken weilein en it hâlden fan taspraken slagget eins hielendal net mear. Maarten van Rossum, jimme witte wol, de man dy’t oeral ferstân fan hat, kin en wol net in minister of keamerlid neame dy’t wol in goede taspraak hâlde kin. Dêrom moatte we werom nei in pear talen en dy moatte goed leard wurde. Oars nimt de ‘laaggeletterdheid’ en it analfabetisme allinne mar ta.

Hawar guon fan ús sette dus yn op de stavering. Men soe hast tinke dat it heech tiid wurdt en feroarje, mar dat ha we yn 2015 krekt dien. Dêrfoar jilde sûnt 1980 de saneamde Steatestavering en dêrfoar sûnt 1945 de Akademystavering, dy’t de Alde stavering fan foar de oarloch ferfong. Dy feroaringen betsjutte dat noch hieltyd minsken foarmen skriuwe dy’t by dy eardere staveringen hearre. Guon wolle sels dat dy âlde foarmen en noch wat dingen in soarte fan alternative stavering bliuwe, in soarte fan wyt boekje sa’t se dat yn Hollân ha. Wylst âlde foarmen noch brûkt wurde, wurde nije alwer útsteld.

Yn it Hollânsk giet it eins krekt sa om en ta. Dêr ha we it oer de no jildende stavering fan De Vries en Te Winkel. Dy stavering jildt sûnt 1883 yn ús lân, mar yn 1947, yn 1996 en yn 2005 waard dy stavering wizige en by de tiid brocht, sille we mar sizze. Dat neame we it Groene Boekje. Dêr jildt eins itselde as te uzes. Guon woene fêsthâlde oan âlde foarmen. Dat late yn 2006 ta it Witte Boekje, dat no stadichoan wat op ’e eftergrûn rekket.

Sa wurdt yn beide talen de betizing yn stân holden. Wat moat men mei hieltyd wer oare âldere en nijere wurdbylden, dy’t by ferskillende staveringen hearre. It komt dat wurdbyld net te’n goede en dat wylst dus de stavering op skoalle yn hieltyd minder tiid syn gerak krije moat. Men soe ynsette moatte op dúdlike wurdbylden en mear tiid om dy oan te learen en net op nije feroaringen. It makket de betizing allinne mar grutter. En dochs wolle guon feroaringen!

Yn desimber ferline jier lies ik yn de LC in artikel fan skriuwer en dichter Eppie Dam oer if feit dat de stavering fan 2015 net foldocht en dat it tiid wurdt om echte kwestjes te regeljen. Hy rjochte him op de skriuwwize fan de y dy’t faak as ij útsprutsen wurdt. Op dit stuit wurdt de Bibel opnij yn it Frysk oerset. Dam hopet dat dêr dan gewoan stean sil: “God is Hij, Maria sij en it berntsje skriemt om dij en mij.” Allegearre lange -íj’s- dus. As ik syn ferhaal goed lês, tink ik te begripen dat er de lestige lûden foar net Frysktaligen fuortnimme wol. Bêst genôch, mar dan witte oaren grif noch wol oare swierrichheden.

Yn it Hollânsk waarden de tiidwurdsfoarmen oan ’e oarder steld. Dat die Dominiek Sandra okkerwyks yn in bydrage yn de LC. Hy is heechlearaar psycholinguïstyk en taalkunde oan de universiteit fan Antwerpen. Hy hat it dêroer om’t de -dt-, de dûbele -d’s- en -t’s-, mar ek de -d’s- en -t’s- oan ’e ein fan tiidwurdsfoarmen gâns swierrichheden jouwe. Dêr hearre fansels ek de lûden yn de tiidwurden by. Tink oan de -a-, -e-, -o-, -u-, dy’t al of net dûbel skreaun wurde moatte. In pear foarbylden fan de swierrichheden yn dy tiidwurden: -Ik word (d)-, jij wordt (dt)-, -hij wordt (dt)-. Dus: -jij wordt- is mei -dt-, mar -word jij- moat allinne mei in -d-. In oar foarbyld: -besteden-. -wij, jullie, zij besteden- (mei ien -e- en ien -d- yn de notiid). Yn de doetiid skriuwe we lykwols: -ik besteedde- (mei twa -e’s- en twa -d’s-). Dat hat wer te krijen mei de regel: stam, stam+t , stam+ -te of -ten en stam+ -de of -den.

It kin fansels allegearre wol feroare wurde, yn it Frysk likegoed as yn it Hollânsk. Allinne wit ik yn ’t foar wol dat it guon te fier of krekt net fier genôch giet en dat tagelyk oare swierrichheden op it aljemint komme. It laat ta nije griene en wite boekjes. It wurdbyld is de grutte ferliezer. Better sein, de lêzer! Dy lêst dochs al minder en komt sa om yn de ferskillende wurdbylden. Dat ik soe sizze, hâld it mar moai by de lêste stavering en brûk dy goed.

Wy ha yn ús tiidwurden dy Hollânske swierrichheden net. Wy skriuwe gewoan: do laadst en laadst do (beide mei -dst-). Wy lade mei ien -a- en ien -d- yn notiid. Datselde jildt ek foar de doetiid: -ik lade- en- wy laden-, gewoan ien -a- en ien -d-. Wa’t de Hollânske tiidwurden perfoarst feroarje wol, soe efkes nei de Fryske sjen moatte om te witten hoe’t it oars en better kin. Likegoed net dwaan! We kinne, tink ik, better wat mear tiid besteegje oan de stavering en it it lêzen. We moatte ta op minder ‘laaggeletterheid’ en minder analfabetisme.

