De kistemakker

Yn Poppenwier, in lyts doarpke boppe Snits, stiet in bysûnder bedriuw. Efter syn wente hat Hendrik de Vries dêr sûnt sa’n seis jier syn wurkplak. Hy makket dêr alderhande soarten fan lykkisten. Lokkich hat er in soad wurk, mei trochdat der hieltyd mear ferlet is fan in persoanlike wurkwize yn stee fan in produkt ôfkomstich fan massafabrikaazje.

Foarhinne wurke De Vries op kantoar, mar nei de krisis fan 2014 ôf yn syn eigen bedriuw mei leafde foar syn fak, omtinken en soarchfâldigens. Alle dagen hat er wol wat te dwaan.

Soms binne der minsken op jierren dy’t noch goed sûn binne, dy’t de saken wat de begraffenis oanbelanget al yn ’t foar besprekke. Mar ek as ien fan de hûshâlding slim siik is, wurdt der in ôfspraak makke foar de winsken. Watfoar soarte kiste, de beklaaiïng en fansels ek it plak fan de begraffenis – op it hôf, yn it krematoarium of op in natuerbegraafplak – it wurdt allegear besprutsen. Wat natuerbegraven oangiet, hat De Vries kontakten mei in gebiet yn Nijhoarne.

Fansels wurdt er geregeld skille troch in útfeartbedriuw om in gaadlike kiste te meitsjen nei it stjerren fan in persoan. Meastentijds brûkt er hout fan in douglasspjir of fan in ikebeam, mar oare soarten binne ek mooglik.

Op info@dekistemakker.nl steane in soad modellen en prizen, mar bysûnder is dat er in permaninte opstelling hat yn de tsjerke foar syn bedriuw oer. Op moandeitejûn is dêr in mooglikheid om bygelyks de kisten en oare wichtige aspekten te besjen. Op oare dagen kin dat ek, mar dan op ôfspraak.

It biedwurd: ‘In kiste nei winsk is eins bêst normaal.’ En dat is werom te finen, dêr yn Poppenwier.

Adres: H.Y. de Vries, Marsherne 8, Poppenwier, telefoan 06 1482 5677

Matthijs Verkuijl