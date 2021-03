De bêste (thús)wurkjouwers fan Fryslân

ZWH Award regio-winners

Lanlik mobiliteitsplatfoarm Zo Werkt Het fierde de ôfrûne moannen kampanje om de bêste (thús)wurkjouwers fan 2020 te finen. En mei sukses! Tûzenen wurknimmers nominearren harren wurkjouwers mei de meast ferskillende en bysûndere ynstjoeringen. Hjoed waard bekend makke dat Hamilton Bright út Snits en BVNG út Ljouwert dy earfolle titel yn de regio Fryslân wûn hawwe.

Zo Werkt Het Award 2020

As blyk fan wurdearring foar organisaasjes dy’t krekt even in stapke fierder giene om wurkjen yn 2020 in stik makliker te meitsjen foar har wurknimmers, besleat mobiliteitsplatfoarm Zo Werkt Het om dit jier in award út te rikken oan de bêste (thús)wurkjouwers fan it jier 2020. In earfolle útrikking foar wurkjouwers dy’t it ôfrûne jier it ferskil meitsje kinnen hawwe foar wurknimmers binnen har organisaasje.

Alle wurkjouwers hawwe har wurknimmers op in oare manier stipe yn it thúswurkjen. Dêrby waard sjoen nei ferskate kritearia. Teambuilding, fitaliteit, in fijn thúswurkplak, persoanlike oandacht, wille op it wurk, duorsume mobiliteit, meetings online en reisfoarsjenningen kamen as tema’s oan bod yn de goed 4000 nominaasjes.

De regionale winners

De Zo Werkt Het Award wurdt yn 4 ferskillende poules útrikt. Sa meitsje sawol lytsere start-ups as de multinationals kâns op de earfolle priis. De folgjende 2 regio-winners binne keazen út alle nominaasje-ynstjoeringen út de regio Fryslân. Yn de kategory 0-20 en 20-50 wurknimmers is in Fryske wurkjouwer nominearre.

Yn de kategory 50-200 wurknimmers – BVNG – Ljouwert

Yn de kategory 200+ wurknimmers – Hamilton Bright – Snits

Canan Asilioglu, fêstigingsmanager BVNG Ljouwert: “Wy wienen al tige bliid mei de nominaasje, mar mei it winnen fan de regionale award fansels noch blider! De wurdearring op it gebiet fan ‘persoanlike oandacht’ fan ús meiwurkers dy’t blykt út dy nominaasje docht ús tige goed. Wy binne paslik grutsk, mar realisearje ús ek dat wy noch wat stappen meitsje kinne. Wy besykje as wurkjouwer de (thús)wurksituaasje foar sawol ús ynterne as eksterne meiwurkers sa goed mooglik te fasilitearjen. Dat dogge wy bygelyks troch in moanlikse thúswurkfergoeding, petearen tidens in kuier y.s.f. op kantoar, ús meiwurkers te fasilitearjen mei laptops en telefoans en flekswurkplakken te kreëarjen binnen ús kantoarromten, dêr’t minsken yn alle rêst wurkje kinne dy’t dat thús troch omstannichheden even net kinne. Dat ús oare fêstiging yn Grins ek wûn hat is in kers op de taart.”

Rigt Numan-Velds, CFO Hamilton Bright: “Koroanafirus of net, de meiwurker stiet by ús altyd sintraal; belutsenheid by de meiwurkers sit yn ús DNA. Mar dat wy no nominearre binne troch ús meiwurkers sels en wy de award ek noch wûn hawwe, makket ús ekstra grutsk!”

Op tiisdei 16 maart 2021 tusken 9:00 – 10:00 wurde de lanlike winners fan de Zo Werkt Het Award 2020 bekend makke yn oanwêzigens fan alle regionale winners. Op dat stuit wurdt ek it wurd rjochte ta de winners troch Minister fan ynfrastruktuer en Wettersteat Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga. By de digitale útrikking sille in soad bysûndere ynstjoeringen foarby komme en wurde de popûlêre gouden Zowie-bokalen útrikt.

Oer Zo Werkt Het

Zo Werkt Het is in inisjatyf fan 12 mobiliteitsregio’s, dy’t har meiinoar ynsette foar duorsum en tûk reizgjen. Foar de regio Fryslân is dat Werk Slim, Reis Slim (WSRS).