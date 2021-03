Op it webstee MyHeritage kin men in foto fan in gesicht pleatse. Der wurdt dan automatysk in bewegend filmke fan makke. De persoan op ‘e foto sjocht yn it rûn, knipperet mei de eagen, beweecht de mûle en sa fierder.

As foarbyld is hjir in filmke te sjen dat makke is fan in bekende foto fan de Fryske dichter Obe Postma (1868-1963):

https://myhr.tg/1RpiUWXt