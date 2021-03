Asteroïde komt snein relatyf ticht by ierde

No snein komt in asteroïde relatyf ticht by de ierde. Neffens ûndersikers fan de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA fljocht it himellichem dan op likernôch twa miljoen kilometer foarby mei in faasje fan 124.000 kilometer yn ’e oere.

De asteroïde, de 2001 FO32, hat in diameter fan inkelde hûnderten meters en is de grutste asteroïde dy’t dit jier relatyf tichtby komt. De ôfstân fan twa miljoen kilometer is mear as fiif kear safolle as de ôfstân fan de moanne nei de ierde.

Tichterby kin de asteroïde nea komme, seit de NASA. Undersikers fan it ynstitút ûntdutsen it himellichem tweintich jier lyn en folgje it sûnt dy tiid. In botsing mei de ierde is útsletten, sizze se. Pas yn 2052 komt de 2001 FO32 wer krekt sa ticht by de ierde.