30 maart: webinar oer takomst duorsume enerzjy yn Fryslân

Regionale Enerzjystrategy Fryslân

Op tiisdei 30 maart kinne ynwenners fan Fryslân in webinar bywenje oer duorsume enerzjy yn Fryslân. Yn it ôfrûne jier hawwe provinsje Fryslân, de achttjin Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân, de Friese Energie Alliantie en netbehearder Liander gearwurke oan it ôfstimmen fan plannen foar duorsume enerzjy yn de provinsje. Dat resultearre yn de Regionale Enerzjystrategy (RES). Yn it webinar krije ynwenners ynformaasje oer it proses en de hjoeddeistige stân fan saken.

It webinar duorret fan 20.00 oant 21.00 oere. Deputearre Sietske Poepjes fynt it wichtich om ynwenners op ’e hichte te bringen fan de RES. “Wy moatte no witte wat we foar de takomst kieze. De neikommende generaasjes binne ôfhinklik fan hoe’t wy no mei ús enerzjy omgeane. Dêrom nimme we alle ynwenners fan Fryslân graach yn dit proses mei.”

Underwerpen

Yn it webinar wurdt ûnder mear ynformaasje jûn oer de eftergrûn fan de RES en de stappen dy’t al set binne. Dêrneist komme it ferfolchproses en de rollen fan gemeenten, provinsje en it wetterskip oan bod. Boppedat wurdt der in link lein nei wat de RES foar ynwenners betsjut en wurde fragen beäntwurde. Alle ynwenners binne fan herten útnûge foar it webinar oer de RES Fryslân. Oanmelde kin fia www.resfryslan.frl/webinar. Ynwenners krije dêrnei in mail mei in keppeling foar it webinar.