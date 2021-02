Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 19 o/m 25 febrewaris

Yn Fryslân gie yn de ôfrûne wike it oantal nije koroanabesmettingen mei 19 persint omheech: fan 1128 nei 1346. Sawat 11.000 ynwenners lieten har teste, de wyks dêrfoar 8565

Nettsjinsteande dy ferheging krije ferskillende groepen minsken takomme wike mear frijheden, wat ta mear bewegingen laat. GGD Fryslân warskôget dan ek dat it belangryk is om de persoanlike maatregels lykas ôfstân hâlde, teste by klachten en it respektearjen fan de karantêne, nei te libjen.

Ferpleechhuzen

Yn de ferpleech- en fersoargingshuzen nimt it tal nije besmettingen ôf. RIVM en GGD Fryslân sjogge dêryn dat faksinaasje effekt hat. Dêr stiet foaroer dat ûnder jongere minsken, en benammen op basisskoallen har aardich wat mear besmettingen foardogge.

Faksinaasjes

GGD Fryslân hat 7509 ynwenners yninte. De wyks dêrfoar wiene dat 10.291. Dat hegere tal kaam mei trochdat doe ek op de Waadeilannen yninte waard. Yn totaal hawwe yn Fryslân no 35.506 âldere ynwenners en soarchmeiwurkers in koroanaprip krige.

Wie oant no de âlderein oan bar, fan 2 maart ôf giet der in útnûging nei de thúswenjende âlderen (75 oant 80 jier) en nei de meiwurkers yn de wykferpleging.

Sifers

De 1346 nije besmettingen meirekkene komt it totaal posityf teste ynwenners no op 25.757. De GGD wit fan 21 koroanapasjinten dat se ôfrûne wike stoarn binne (17 minder as de wike dêrfoar) en fan 13 dat se yn it sikehûs opnommen binne (in wike earder 20).

Gemeenten

Gemeentlike sifers (tusken heakjes de foarige wike)

Ljouwert 254 (217), Súdwest-Fryslân 234 (180), De Fryske Marren 129 (89), Smallingerlân 111 (97), Achtkarspelen 84 (82), Waadhoeke 82 (47), Noardeast-Fryslân 79 (78), It Hearrenfean 78 (55), Weststellingwerf 65 (52), Tytsjerksteradiel 55 (75), Dantumadiel 50 (48), Eaststellingwerf 41 (26), Harns 32 (26), Opsterlân 30 (39), Skiermûntseach 12 (4), Skylge 9 (5), Flylân 1 (2) en It Amelân 0 (6).