Fan It Fryske Gea

Mei it prachtige winterwaar komt men yn de ferlieding en gean te kuierjen of te reedriden. De gebieten fan It Fryske Gea liene har dêr tige foar. De natuerorganisaasje freget de besikers om rekken te hâlden mei-inoar (koroana!) en mei de kwetsbere bisten dy’t ferskûle sitte yn it reid en fansels mei de risiko’s op natueriis.

Kwetsbere bisten yn it reid

Bisten kinne it lestich hawwe yn dizze tiid. Der binne bisten dy’t in wintersliep hâlde, mar der binne ek dy’t it ekstra dreech hawwe om oan fretten te kommen. Dat jildt ûnder mear foar (wetter)fûgels, dy’t fretten sykje yn it minder gau tichtfriezende wetter tusken it reid. Besikers kinne better de reidkragen mije en hûnen goed oanline hâlde.

Reedride

It riden op natueriis is altyd op eigen risiko. Alle besikers wurdt frege dat se har oan de tagongsregels fan it natuergebied hâlde: eigen guod en ôffal mei nei hûs ta nimme, op de paden bliuwe om op it iis te kommen en net yn de reidkragen sitten gean om de redens ûnder te binen.