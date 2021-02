Winter bûtendoar én yn ’e hûs

Frysk tydskrift De Nije

yn de winter oer de winter

Hoe moai is dat?

bûtendoar yn ’e snie en op redens

yn ‘e hûs noflik lêze oer snie en iis

Piet Paulusma:

“Myn kânsberekkening giet derfan út dat der,

de kommende winter ynbegrepen, binnen 5 jier

in Alvestêdetocht op redens komme kin.”

Piet Paulusma “Wy moatte moarn mar wer even yn it waar sjen” & “Binnen fiif jier in Alvestêdetocht!”

Ids Postma “It wiene gewoan moaie tiden”

Johan Veenstra “Pries” (in wedstriid op redens fansels)

En fierder: Winterske ferhalen, Winterske kost, Winterwaar, Frysk yn wintertiid, Winterske Irolt-lieten, Hûndertfyftich jier lyn, echte winters



De redaksje