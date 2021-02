Win hûndert euro mei in koroanaferhaal

Wa hat in nijsgjirrich ferhaal oer de koroanatiid te fertellen? Dyjinge kin der hûndert euro mei winne. De Friisk Foriining organisearret nammentlik in wedstryd om persoanlike stoarjes út de koroanatiid op it pompier te setten. It doel is dat der sa in boek mei moaie ferhalen ûntstiet. De skriuwers fan de moaiste ferhalen krije in jildpriis. Alle Fryske dialekten binne tastien.

De ferhalen kinne opstjoerd wurde nei info@friiske.de.

De oarspronklike wedstrydtekst yn it Dútsk: