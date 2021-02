Wibe de Wytfisk (gedicht)

Wibe de Wytfisk

wennet yn de Bonkefeart,

dêr hat er ek it swimmen leard.

Hy kin yn de omkriten alle wetter,

in tomtom wit it echt net better.

Efkes nei de Grutte Wiel of Ryptsjerk ta,

of oer de Ie nei Aldtsjerk of sa.

De Froskepôle ken er út de pinne,

ja, hy ken alle wetters om Ljouwert hinne.

Mar hy wol ek wolris wat oars as wetter,

oer lân reizigje liket him eins folle better.

Rinne of fytse, dat sjocht er net sitten,

in auto wol er ha, dan hoecht er net te switten.

Lekker toere, earst yn de omkriten

en as it goed giet, dan miskien wol nei de Dolomiten.

Hy giet nei ferskate garaazjes ta,

en allegear wolle se him wat oars ta ha.

Mar Wibe keapet gjin kat yn de sek,

hy wol allinne mar in Snoekebek.

Folkje Koster