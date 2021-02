Waarpraatsje: Woansdei ek noch myld

DE JOUWER – It wie alwer in drûge en mylde maitiidsdei, mar de sinne hie it wol frij dreech. Woansdei is ek noch in mylde dei, fan tongersdei ôf wurdt it stadichoan ‘kâlder’.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De wyn komt út it suden en is matich, mar by de kust lâns, boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet stiet wat mear wyn. It wurdt 7 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld en by in matige sudewyn wurdt it 15 graden. Tige myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei is in oergongsdei nei frisser waar.

Jan Brinksma