Waarpraatsje: Wer grutte ferskillen

DE JOUWER – It is in Fryslân in hiel stik minder kâld as yn it easten fan it lân. Yn Ljouwert frear it yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei goed 2 graden, mar yn it easten mear as 15 graden. It wie tiisdei in kreaze winterdei mei in soad sinne. It winterwaar hâldt foarearst oan.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der neist (wat) bewolking ek opklearringen. De noardeastewyn is swak oant matich en de temperatuer leit tusken de -4 op de Waadeilannen en om de -7 hinne op it fêstelân fan Fryslân.

Woansdei is it drûch en de sinne skynt geregeld. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei, freed en sneon kin it noch wat kâlder wurde.

Warskôging:

It is rûnom yn Fryslân op guon plakken noch glêd en op oare plakken kin it wer glêd wurde.

