Waarpraatsje: Tongersdei oergongsdei

DE JOUWER – Der wiene woansdei grutte temperatuerferskillen yn Fryslân. By de kust fan de Iselmar en de Waadsee lâns wie it goed 10 graden, mar yn it easten en súdeasten fan de provinsje waard it wol in graad as 15. Fan tongersdei ôf wurdt it in stik frisser.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en by in swakke oant matige sudewyn wurdt it 8 graden.

Tongersdei is der earst kâns op sinne, mar geandewei rekket de loft berûn en yn ‘e jûn soe it wat reine kinne. De wyn giet fan it súdwesten nei it noardwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 9 en 13 graden.

Fan freed ôf is it wer drûch. De sinne komt werom mar it is wol in stik frisser.

Jan Brinksma