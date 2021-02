Waarpraatsje: Tongersdei drûch

DE JOUWER – It wie in skiere, suterige en wiete woansdei mei yn Limburch goed 12 graden. Yn Fryslân waard it sa ‘waarm’ net. Tongersdei bliuwt it, nei alle gedachten, drûch.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. De súdwestewyn is matich en de temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn, mar it bliuwt, sa goed as, drûch. Wy sille de sinne net in soad sjen. De wyn komt út it súdwesten en is matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it easten oant súdeasten. It wurdt in graad as 6.

Freed is it noch oan de mylde kant, mar yn it wykein wurdt it wintersk.

Jan Brinksma