Waarpraatsje: Tige kâld

DE JOUWER – Nei in tige bysûndere snein mei de hiele dei in sniejacht, sniedunen en in hurde oant stoarmige kâlde wyn, bliuwt it takomme wike ek tige kâld.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei kin der noch wat snie falle. De noardeastewyn jout him in bytsje del. mar yn it Waadgebiet is de wyn noch hurd oant stoarmich mei swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de -6 graden hinne, mar it fielt troch de wyn in hiel stik kâlder oan.

Moandei is de loft berûn, mar in soad snie wurdt net mear ferwachte. By in matige noardeastewyn friest it in graad as 5, mar foar it gefoel is it hast -15.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it, sa goed as, drûch. Letter yn ‘e wike komt de sinne der goed by. Oerdei friest it 5 graden en yn ‘e nachten krije we matige oant strange froast.

Advys: Bliuw thús as it kin.

Jan Brinksma