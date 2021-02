Waarpraatsje: Sniejacht

DE JOUWER – Sûnt sneontejûn is it winter yn Fryslân en dat bliuwt it de hiele wike. Snein falt der in grut part fan ‘e dei snie mei in ôfgryslik kâlde wyn.

De loft is berûn en yn hiel Fryslân, ek op de Waadeilannen, is der sprake fan in sniejacht mei sniedunen. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is frij krêftich oant hurd, by de kust lâns en boppe de Waadeilannen hurd oant stoarmich. De temperatuer leit om de -4 graden hinne, mar foar it gefoel is it tusken de -10 en -15 graden.

It bliuwt de hiele wike tige kâld. Oerdei komt de temperatuer net mear boppe it friespunt en yn ‘e nachten krije wy matige oant strange froast.

Advys: Bliuw thús

Jan Brinksma