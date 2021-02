Waarpraatsje: Skiere en wiete woansdei

DE JOUWER – It wie tiisdei in skiere en kâlde dei mei sa út en troch wat rein en wiete snie. De temperatuer lei yn Fryslân mar krekt boppe it friespunt, wylst it op guon plakken yn it suden fan Nederlân hast 11 graden waard. Woansdei is it skier en wiet.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en der falle in pear buien. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is it skier en letter set it op in reinen. De matige wyn komt út it suden, mar letter út ferskate rjochtingen. It wurdt 5 graden.

Tongersdei en freed is it, nei alle gedachten, oan de mylde kant, mar it bliuwt net drûch en wy sjogge de sinne hast net.

Jan Brinksma