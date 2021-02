Waarpraatsje: Noch twa dagen ritich

DE JOUWER – De snie en it iis ferdwine yn heech tempo en mei de froast is it wol dien. It bliuwt noch twa dagen ritich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en der is kâns op in bui. It kin boppedat dizenich en op guon plakken dampich wurde. By in matige súdwestewyn wurdt it 5 graden.

Woansdei is de loft berûn en yn ‘e middei kin der in buike falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt 8 graden, mar it is by de Iselmarkust lâns in graad as 5.

Tongersdei is it noch ritich, mar fan freed ôf krije wy in drûge rite en yn it wykein wurdt it maitiid.

Jan Brinksma