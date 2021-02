Waarpraatsje: Matige oant strange froast

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel kreaze winterdei mei in soad sinne mar der foelen ek in pear sniebuien. It bliuwt noch in pear dagen (tige) kâld.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen en der kin op guon plakken (wat) damp ûntstean. Mear by de kust lâns is der ek kâns op bewolking. Der is net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet stiet in matige easte- oant noardeastewyn. De temperatuer leit tusken de -5 graden op de Waadeilânen en om de -12 hinne boppe it fêstelân fan Fryslân.

Tongersdei kin it earst noch kâld en dampich wêze, mar letter skynt de sinne flink. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed en sneon bliuwt it kâld mei in soad sinne. Fan snein ôf feroaret it waar stadichoan.

Warskôging:

It kin rûnom yn Fryslân noch glêd wêze.

Jan Brinksma