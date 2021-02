Waarpraatsje: Kjeld

DE JOUWER – Nei in snein mei sniejacht en in moandei mei noch wat mear snie, in kâlde wyn en minne diken, krije wy fan tiisdei ôf in rite mei kreas mar wol hiel kâld winterwaar. Reedride sil de earste dagen op in soad plakken noch net slagje.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en der soe noch in bytsje snie falle kinne. Letter binne in pear opklearringen net hielendal útsletten. Yn it Waadgebiet is der kâns op sniebuien. De noardeastewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de -3 op de Waadeilânen en -7 boppe it fêstelân fan Fryslân. Troch de wyn fielt it wol in stik kâlder oan.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en it bliuwt, sa goed as, drûch, mar op de Waadeilannen kinne wer in pear sniebuien falle. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Op de Waadeilannen leit de temperatuer om it friespunt hinne en boppe it fêstelân om de -3 graden. Troch de wyn fielt it wer folle kâlder oan.

De oare dagen fan dizze wike wurdt it noch kâlder.

Warskôging:

Rûnom yn Fryslân binne in soad diken noch min troch snie, sniedunen en glêdens.

Jan Brinksma