Waarpraatsje: Kening Rûchburd kommendewei

DE JOUWER – Der komt in ein oan it kwakkelwaar. Fan sneon ôf krije wy winter en net in bytsje ek! Froast, miskien in pak snie en der is ek kâns op jachtsnie. Benammen snein wurdt it hiel spannende dei, mar wy krije earst noch twa meast skiere dagen.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar in pear opklearringen mei wat damp binne ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Freed is it skier en der kin sa út en troch wat (sto)rein falle. De swakke oant matige wyn komt út it easten oant súdeasten en de temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Sneon giet de matige wyn nei it easten en der falt sa út en troch winterske delslach. De temperatuer leit noch krekt boppe it friespunt, mar troch de wyn fielt it in stik kâlder oan.

Fan snein ôf wurdt it winter mei kâns op in soad snie. Oerdei komt de temperatuer net mear boppe it friespunt en yn ’e nachten friest it hurd.

Jan Brinksma