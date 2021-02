Waarpraatsje: Kâlde nachten, oerdei kreas winterwaar

DE JOUWER – Nei in tige kâlde nacht mei yn Ljouwert strange froast (-12,6), wie it waar tongersdei in boppeslach. It bliuwt yn elts gefal noch in pear dagen kâld en hiel kreas winterwaar.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is it helder. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. It wurdt tige kâld mei in temperatuer tusken de -7 en -12 graden.

Freed skynt de sinne hast de hiele dei. By in matige eastewyn leit de temperatuer op de measte plakken krekt ûnder it friespunt, mar troch de wyn fielt it kâlder oan.

It wykein sjocht der goed út. Der is in soad sinne en yn ’e nachten friest it matich oant strang.

Warskôging:

It kin rûnom yn Fryslân noch glêd wêze en plakken dy’t tongersdei wiet wurden binne, kinne ek wer glêd wurde.

Jan Brinksma