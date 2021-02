Waarpraatsje: Einepikewaar

DE JOUWER – It wie moandei wer in hiel kreaze en mylde dei, mar strieljend waard it net. Tiisdei hat de sinne it earst ek dreech.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Tiisdei is de loft earst berûn, mar letter op ‘e dei sjogge wy de sinne grif ek noch wol. De wyn giet nei it súdwesten en is matich. It wurdt tusken de 10 en 15 graden.

Oant freed bliuwt it myld en, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma