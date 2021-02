Us Leafdefolle

Oertinking

ús Leafdefolle

dy ‘t rûnom belibbe wurde kin

likegoed dêr’t minsken gearkomme

as yn de iensumens

wy twivelje oan jo frederyk

en leauwe dêr faak net mear yn

wy ûnthilligje gauris jo namme

en slane net bot acht

op earbied en respekt

dat ús wil barre mei

wy rêde foar

ús eigen libbensûnderhâld

en hoege jo der dan ek net

tankber foar te wêzen

yn bycht en skuldferjouwing

leauwe wy allinnich

as it ús fan pas komt

mar Ivige

ferlos ús fan dy

ûnferskillichheid

dat wy wer

de freugde en sin

fan it libben ûnderfine

ta eare fan ús neiste

en jo

bjusterbaarlike

skeppingskrêft

Wytze Brandsma, Gersleat

emearitus agooch-teolooch