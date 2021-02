Unwennich fan de winter?

Eltsenien dy’t nei in deimannich snie- en iiswille no oansjocht tsjin njoggen moannen teiwaar kin ôfkickje mei de Winterjefte fan tydskrift De Nije. Om yn wei te dreamen by winters fan alearen en om mei út te sjen nei dy fan de takomst. En noch folle mear.

It tydskrift is te krijen yn supermerken (Poiesz, AH) en – ôfhinklik fan de koroanamaatregels – by boekhannels yn Fryslân. En foar wa’t om glêdens en oare winterske ûngemakken de dyk leaver net út wol, kin daliks in abonnemint nimme: folje dêr dit opjefteformulier foar yn.