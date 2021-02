Ungelokken troch glêdens

Rykswettersteat seit dat foaral yn Fryslân ûngelokken bard binne op de sneldiken. Underwilens binne der acht meldingen kaam. Neffens de plysje komme de meldingen foaral út de hoeke Snits-Frjentsjer-Ljouwert. Op de A31 by Dronryp rekke in auto fan de dyk. By Nijlân tusken Snits en Boalsert kaam in auto yn de middenberm terjochte.

Foar hiel Nederlân jildt fannemoarn koade read fanwege izel, útsein yn de provinsjes Seelân en Súd-Hollân, dêr’t koade giel jildt. De test- en faksinaasjelokaasjes fan de GGD binne fannemoarn ticht. In protte skoallen yn it noarden hâlde de doarren hjoed ek ticht. Arriva lit fannemoarn gjin bussen ride yn it noarden.