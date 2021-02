Twadde Keamerferkiezingen by Nieuwsuur

Yn ’e oanrin nei de Twadde Keamerferkiezingen komt Nieuwsuur (NTR/NOS) yn febrewaris en maart mei spesjale útstjoeringen. Sintraal stean temaôfleveringen oer de trettjin grutste politike partijen. Yn dy útstjoeringen is dan hieltyd ien fan de listlûkers te gast. Oan ’e hân fan de ferkiezingsprograms en hoe’t kiezers dêrop reagearje, sille de partijen ûntlede wurde. Kiezers út eigen fermidden komme oan it wurd oer wat se ferwachtsje, harren ambysjes en krityk.

Dêrneist makket Nieuwsuur in spesjale reportaazjesearje Buiten het Binnenhof. Dêr wurde yn hiel Nederlân kiezers by ûnderfrege oer harren ûnderfiningen en ferwachtingen fan de polityk. Beide projekten sille fansels ek in oersetting krije op de ferskate online kanalen fan Nieuwsuur.

Skema temaútstjoeringen politike partijen (21.30-22.10 oere, NPO 2):

Wo 24 febrewaris, Jeroen Wollaars: DENK, Farid Azarkan

To 25 febrewaris, Mariëlle Tweebeeke: SGP, Kees van der Staaij

Fr 26 febrewaris, Jeroen Wollaars: 50PLUS, Liane den Haan

Sn 27 febrewaris, Mariëlle Tweebeeke: Forum voor Democratie, Thierry Baudet

Ti 2 maart, Mariëlle Tweebeeke: Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand

Wo 3 maart, Jeroen Wollaars: ChristenUnie, Gert-Jan Segers

To 4 maart, Mariëlle Tweebeeke: PvdA, Lilianne Ploumen

Fr 5 maart, Jeroen Wollaars: SP, Lilian Marijnissen

Ma 8 maart, Jeroen Wollaars: GroenLinks, Jesse Klaver

Ti 9 maart, Mariëlle Tweebeeke: D66, Sigrid Kaag

Wo 10 maart, Jeroen Wollaars: CDA, Wopke Hoekstra

To 11 maart, Mariëlle Tweebeeke: PVV, Geert Wilders

Fr 12 maart, Jeroen Wollaars: VVD, Mark Rutte

Under foarbehâld fan net-foarsjoene omstannichheden yn ferbân mei koroanamaatregels.