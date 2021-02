Twa nije berneboeken by útjouwerij Afûk

By útjouwerij Afûk binne okkerdeis wer twa prachtige nije berneboeken ferskynd. Ik bliuw by dy is in leaf boek oer freonskip bedoeld foar bern fan 0-4 jier mar ek as kadootsje foar Falentyn. Mei It Bijeboek (8-12 jier) dûke bern yn de wûndere wrâld fan de bij. Wêrom binne se sa belangryk foar ús?

Ik bliuw by dy, Smrity Halls

Wêr’tsto ek hinne giest, ik bin derby. Watsto ek dochst, ik bliuw by dy.

It is hiel fijn om goeie freonen te hawwen om alles mei te dielen. Mar soms, hiel soms, kin it wolris wat…euh… te bot wêze. In bearegoed, ‑grappich en ‑leaf boek oer alles wat freonskip betsjutte kin, foar alle freonen op ’e wrâld.

Boekgegevens

Ik bliuw by dy | Auteur: Smriti Halls, Fryske oersetting: Hermien van der Meer | Yllustraasjes: Steve Small | Ferkeappriis: € 14,99 | ISBN: 9789493159464 | Utfiering: hurd kaft | Leeftydskategory: 0-4 jier

It bijeboek, Charlotte Milner

Wêrom al dy drokte oer bijen? Wat dogge se de hiele dei? Wêrom binne bijen belangryk? Untdek wêrom’t bijen ús help nedich hawwe en watsto dwaan kinst.

Boekgegevens

It bijeboek | Auteur: Charlotte Milner, Fryske oersetting: Ytsje Steen | Ferkeappriis: € 15,00 | ISBN: 9789493159457 | Utfiering: hurd kaft | Leeftydskategory: 8-12 jier | Siden: 48