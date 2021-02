Topkolleksje National Portrait Gallery Londen nei Frysk Museum

Yn ’e hjerst fan 2021 komt in bysûndere kolleksje portretten selsportretten fan de National Portrait Gallery fan Londen nei Ljouwert. Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery toant skilderijen, foto’s, bylden, printen en tekeningen fan bûtengewoane keunstners wrâldwiid, fan Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck oant Andy Warhol en Marlene Dumas.

Under de portrettearren binne wrâldferneamde ikoanen, fan Keninginne Elizabeth I en William Shakespeare oant Audrey Hepburn, David Beckham en Malala Yousafzai. Oan ’e hân fan hast hûnder masterwurken ûndersiket Icons it komplekse en fassinearjende sjenre fan de portretkeunst. Tanksij in grutte renovaasje fan it Ingelske museum is de topkolleksje foar ien kear yn Nederlân te sjen.

National Portrait Gallery

De National Portrait Gallery yn Londen waard oprjochte yn 1856. Mei mear as 215.000 wurken hat it museum de grutste portretkolleksje op ’e wrâld. De portretten fertelle de ferhalen fan ynfloedrike manlju en froulju út de skiednis. It projekt Inspiring People, dat stipe wurdt troch it National Lottery Heritage Fund, omfettet in yngripende transformaasje fan de National Portret Gallery. It museum is fan 29 juny 2020 oant de maitiid fan 2023 ticht foar publyk. Yn dy perioade dielt de Gallery hûnderten stikken út de kolleksje mei oare organisaasjes, ek wurken dy’t komselden útliend wurde.

De útstalling Icons wurdt organisearre troch de National Portrait Gallery, Londen en it Frysk Museum.