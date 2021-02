Súd-Afrika hâldt op mei Astra-Zenecafaksinaasjes

Súd-Afrika hat it ynintsjen mei it AstraZeneca-faksin stilset. Ut earste testresultaten soe bliken dwaan dat it faksin beheinde beskerming biedt tsjin mylde en matige symptoamen fan de Súd-Afrikaanske koroanafariant. Dat hat de minister fan Folkssûnens fan it lân buorkundich makke.

It Afrikaanske lân ûntfong ferline wike noch in miljoen doases fan it faksin en wie fan doel om mids febrewaris útein te setten mei it ynintsjen fan soarchmeiwurkers. Ut it lytsskalich ûndersyk koe noch net opmakke wurde oft it faksin tsjin slimmere symptoamen beskermet, mei’t de twatûzen dielnimmers foaral jonge en sûne folwoeksenen wiene. As út neikommende ûndersiken bliken docht dat it AstraZeneca-faksin wol wurket by slimmere gefallen, tinke Súd-Afrikaanske sûnensautoriteiten deroer om fierder te gean mei de faksinaasjes. Underwilens sille yn Súd-Afrika oare faksins brûkt wurde.