Stikeme foarfertoaning kamerabylden see-earnenêst

Op Falentijnsdei, de dei fan de leafde, bringt It Fryske Gea de earste bylden nei bûten dy’t de nêstkamera yn de Alde Feanen fan de see-earnen makke hat. Dat pearke hold yn foarige jierren de minsken foar de gek troch foar de kamera wol in nêst te bouwen, mar op in oar plak te brieden. Op dat plak no hinget de kamera dit jier en oan de bisten te sjen liket it derop dat it wolris suksesfolle bylden opleverje kin. Hoe’t de bisten ‘efter de skermen’ mei-inoar omgeane en in spektakulêr útsicht, dat is wat de bylden te sjen jouwe.

Fan hjoed, 14 febrewaris, ôf binne ferskillende stikeme foarfertoaningen fan de kamerabylden op it see-earnenêst te sjen. Op 1 maart wurdt de livestream fan ‘Belibje de maitiid yn It Fryske Gea’ oanset.