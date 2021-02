Stichting op syk nei wurk Jan Frearks van der Bij

Stichting Jan Frearks van der Bij en Museum Dr8888 organisearje ein 2022 in útstalling oer it wurk fan de keunstskilder Jan Frearks van der Bij (1922-2013), en wol fanwege syn hûndertste bertejier. Dêrneist wurdt der in boek útbrocht mei it wurk fan de Fyske ekspresjonist. Foar dy útstalling is de Stichting Jan Frearks van der Bij op syk nei ferkochte wurken fan de keunstner.

Oer de keunstner

Jan Frearks van der Bij waard op 4 novimber 1922 berne yn Drachten. Neist syn wurk as tekenlearaar hat Van der Bij hiel aktyf west mei skilderjen, tekenjen, monumintale mozaïken en mear. As Fryske ekspresjonist wie er yn de perioade 1950 -1970 û.o. lid fan de skildersgroep Yn ’e Line. Hy hat in soad eksposysjes op syn namme te stean en sa is der in soad wurk fan him ferkocht en dêrmei op in soad ferskate plakken telâne kommen.

Oprop oan partikulieren, ynstellingen en bedriuwen

De stichting is op syk nei partikulieren, ynstellingen en bedriuwen mei wurk fan Jan Frearks van der Bij. Mooglik sille dy wurken opnommen wurde yn de útstalling en brûkt wurde foar it út te bringen boek. Dêr sille 100 wurken fan de keunstner yn komme, eventueel taljochte mei in persoanlike tekst of oantinken.

De Stichting docht hjirby in bysûnder berop op eltsenien dy’t wurk fan Jan Frearks van der Bij yn syn of har besit hat, om him of har te melden fóár 1 maaie 2021. Jo kinne kontakt opnimme fia it kontaktformulier op de webside (www.janfrearksvanderbij.frl) of it emailadres: bestuur@janfrearksvanderbij.frl.