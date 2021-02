Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

Skoallen dy’t de lessen Frysk net op oarder hawwe, hawwe gjin ekskús mear om dat sa te litten. De provinsje hat goed trije miljoen euro apart lein om it ûnderwiis yn de Fryske taal te ferbetterjen. Skoallen kinne dêr de kommende trije jier jild fan oanfreegje om leararen op kursus te stjoeren, om nije boeken oan te tugen of om bygelyks yn it ramt fan de Fryske les in ekskurzje te meitsjen.

It jild kin troch skoallen op alle ûndernivo’s oanfrege wurde, fan pjutteboartersplakken oant en mei it heger ûnderwiis.