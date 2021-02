Sint Piter ferlit it lân

De fiering fan Sint Piter wie fan ‘t jier gâns oars as oars. Freed wie der in tsjerketsjinst mei de sint yn ‘e Grouster Sint Pitertsjerke. Dêr wiene lykwols gjin bern by, krekt sa as dat Sint Piter net op ‘e kaai ynhelle waard. Fansels wie dat om ‘e koroanasykte dy’t noch altiten omgiet.

In oare feroaring wie dat Swarte Pyt of Hantsje Pik, Sint Piter syn tradisjonele helper, der net by wie. Dy is ynruile woarn foar Aldemar, in hearskip mei in hege hoed, in stofbril en in streekjese broek.

Sint Piter en syn nije feint binne snein mei de boat wer ôfset. Fansels hawwe de Grouster bern al kadootsjes krige.

Yn Noard-Fryslân wurdt Sint Piter ek fierd, mar dan mei brânsteapels (it biikebrånen). Om deselde reden koe dat fan ‘t jier ek net trochgean. Wol koene minsken sels fjurkes meitsje en dêr foto’s fan op Facebook sette.