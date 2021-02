Romte foar faksinaasje thúswenjende 80-plussers

Op de faksinaasjelokaasje WTC Expo yn Ljouwert is fan freed 5 febrewaris ôf al plak foar 80-plussers dy’t har faksinearje litte wolle foar it koroanafirus. Dizze wike is it ynintsjen fan 85-plussers begûn. Omdat der romte oerbliuwt kin de wat jongere groep no ek al pript wurde.

GGD Fryslân ropt de 80- oant 85-jierrigen op om te beljen mei 088 – 22 99 300 (de hiele wike fan 08.00-20.00 oere te berikken). Dat rint foarút op de útnûgingsbrief fan it RIVM dy’t de 80-plussers fan 5 febrewaris ôf ferwachtsje kinne. By it meitsjen fan in ôfspraak is it fan belang dat se it boargerservicenûmer (BSN) by de hân hawwe. As se al in ôfspraak makke hawwe kinne de útnûgingsbrief oan ’e kant lizze.

Mear faksins

Trochdat der mear faksins fan Biontech/Pfizer beskikber binne, kinne sûnt tiisdei deis sânhûndert mobile âlderen yninte wurde. Om lange wachtrigen foar te kommen freget GGD Fryslân elkenien mei klam om op de ôfprate tiid te kommen, net letter en net earder.

Minsken fan de Waadeilannen hoege net te beljen. Fan heal febrewaris ôf giet GGD Fryslân dêrhinne om te faksinearjen.