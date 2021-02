Resept foar grauwe earte mei spek, jittik en sjerp

In lekker gerjocht no mei de kjeld.

Yngrediïnten:

– 500 gr. kapsiners

– sâlt

– 300 gr. meager spek yn dobbelstientsjes

– jittik

– sjerp

Waskje de grauwe earte en lit se 24 oeren weakje yn wetter. Sied se yn it weakwetter mei wat sâlt yn oardel oere gear. Bak it spek út. Jit de earte ôf en tsjinje se op mei de bakte spekjes en it spekfet. Jou der apart jittik en sjerp by. Lekker ite!